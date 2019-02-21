РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. В одном из многоквартирных домов на Октябрьском проспекте подмосковного Подольска временно отключили горячую воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители! Двадцать первого февраля в связи с ремонтными работами с 13:45 и до окончания работ не будет подаваться горячая вода потребителям от ЦТП-5 (Центрального теплового пункта – ред.)», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что горячей воды нет в доме №5 по улице Октябрьский проспект.