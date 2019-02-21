РИАМО – 21 фев. Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, визит премьер-министра в Россию ранее был перенесен, сообщает Газета.ru.

«Беседа состоялась по инициативе Израиля. Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы в отношениях между странами, а также международную повестку», – отмечается в материале.

В ближайшее время состоится визит Нетаньяху в Россию, точная дата пока неизвестна.

«Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим государственным праздником – Днем защитника Отечества», – уточняется в сообщении.

Изначально встреча двух лидеров была запланирована на 21 февраля. Нетаньяху сообщал о намерении обсудить с Путиным усиление координации в Сирии.