РИАМО – 21 фев. Особые ограждения появятся на выставке картин норвежского художника Эдварда Мунка в Третьяковской галерее, полотна привезут в Москву весной, сообщает vm.ru.

«В местах крепления ограждений нужно будет предусмотреть усиление каркаса пилонов. Всего ограждений 39 штук. Некоторые картины будут иметь криволинейную форму, и заграждения для них создадут по отдельному шаблону», – говорится в сообщении.

Самая известная картина мастера – «Крик» – будет расположена в центре зала на третьем этаже галереи. Подрядчик должен будет создать для полотна витрину, установить мультимедийное оборудование и провести другие работы, в том числе демонтаж оборудования после окончания выставки.

Открытие выставки Мунка в Третьяковской галерее запланировано на 15 апреля. Она должна продлиться до 14 июля. Россияне смогут увидеть более 120 картин из музея художника в Осло.

Охрану экспонатов в Третьяковской галерее усилили после инцидента с кражей картины «Ай-Петри. Крым» с выставки Архипа Куинджи. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Впоследствии похитителя задержали. Картину нашли и вернули в музей, где поместили под специальное стекло с датчиком сигнализации. После выставки картину отправили на реставрацию в Русский музей.