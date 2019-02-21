РИАМО - 21 фев. За месяц число поданных через официальный сайт мэра Москвы заявок на подключение ко всем видам инженерных сетей в городе выросло более чем в три раза, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«С момента запуска нового сервиса для застройщиков, с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года, через официальный портал мэра mos.ru было подано порядка 500 заявок. В течение последующего месяца, по состоянию на 20 февраля, число заявок выросло более чем в три раза. Цифра приближается к 2 тысячам», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, более 35% поданных заявок приходится на услуги по предоставлению технических условий и более 60% - на заключение договоров о подключении.

Кроме того, через портал mos.ru в сетевые организации начали поступать первые заявки на услуги по выдаче актов о подключении к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Онлайн доступ открыт к услугам шести компаний: АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО «Мосгаз», АО «Мособлгаз».

Левкин уточнил, что перечень сетевых организаций был утвержден распоряжением, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Цифры свидетельствует о востребованности предоставления в электронном виде услуг по подключению к инженерным сетям. В случае успешной апробации инициативы Москвы данная практика будет распространена по всей России», - подчеркнул Левкин.

Сервис был разработан департаментом информационных технологий города Москвы.