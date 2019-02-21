РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 фев. В Королеве в четверг прошло заседание правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей (МОСПП), в ходе мероприятия сформировали ряд предложений в области образования для реализации в регионе, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На заседании обсудили работу правительства Подмосковья по созданию условий развития образовательной системы в регионе, возможности средних и высших учебных заведений по подготовке квалифицированных кадров.

«В министерство образования и министерство инвестиций и инноваций области сформировали ряд предложений для реализации в регионе. Они сформированы в итоге заседания и будут направлены в ближайшее время», – сказал председатель МОСПП Виктор Даниленко.

Кроме того, представители предприятий поделились лучшими практиками по подготовке профессиональных рабочих кадров.

В заключение мероприятия Даниленко поздравил всех с грядущим праздником – Днем защитника Отечества.