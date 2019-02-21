РИАМО - 21 фев. Суд привлек к ответственности организацию за повторное невыполнение предписания Россельхознадзора на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Дмитровском городском округе, фирме придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В декабре 2018 года управление провело проверку исполнения требований ранее выданного предписания в отношении АО «Южный Капитал», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 15, 4 гектара, расположенного в Дмитровском городском округе.

«В процессе проведения проверки управление выявило, что предписание в установленный срок не исполнено. Собственником не проведены мероприятия (вырубка, корчевание, сенокошение и другие) по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот, участок используется для сельскохозяйственного производства», - отмечается в сообщении.

За повторное в течение года совершение административного правонарушения управлением в отношении АО «Южный Капитал» составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

Материалы административного дела направлены по месту регистрации собственника в судебный участок №53 района Коньково Москвы для принятия решения.

В конце января 2019 года за повторное в течение года невыполнение предписания управления решением мирового суда АО «Южный Капитал» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.