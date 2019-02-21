РИАМО – 21 фев. Правительство Российской Федерации немедленно начнет работать в рамках задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.‏

«В послании президента Федеральному Собранию прозвучал ряд новых поручений правительству. Важнейшая часть связана с темой поддержки семей с детьми, преодоления бедности, развития здравоохранения, образования, экологии. Правительство немедленно начнет работу по поставленным задачам», - написал Медведев в Twitter.

Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию 20 февраля. В ходе выступления глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.

В частности, Путин поручил правительству РФ и Центробанку последовательно снижать ставки по ипотеке, а также вновь войти в целевые показатели инфляции, чтобы достичь в 2021 году темпов роста экономики на уровне более 3%. Также правительству и ЦБ предстоит разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, президент поручил правительству оказать содействие регионам, которые активно внедряют практику социального контракта; утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник»; освободить от земельного налога участки в шесть соток, принадлежащие многодетным семьям; создать бренд отечественной «зеленой» продукции.