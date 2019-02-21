РИАМО – 21 фев. Актер Алексей Секирин, известный по сериалу «Счастливы вместе», заявил в столичную полицию о краже велосипеда из подъезда дома, передает Федеральное агентство новостей.

«Артист заявил о пропаже велосипеда Kross Level. Секирин рассказал, что у велосипеда имелись специальные фонари со светодиодами в виде черепов. На стойке сидения находится противоугонный трос, а руль оснащен специальным звонком», – говорится в сообщении.

Актер затруднился сказать, когда в последний раз видел велосипед. Однако, по его словам, транспортное средство стояло в подъезде непристегнутым.

Полиция в настоящий момент устанавливает материальный ущерб и проводит доследственную проверку.

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