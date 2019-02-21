РИАМО - 21 фев. С 2014 года количество субъектов предпринимательства в Московской области увеличилось более чем на 30%, еще в 2014 году их число составляло около 258 тысяч, сообщил в ходе заседания Московской областной думы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев.

«Если проанализировать ту ситуацию, которая есть сегодня с развитием предпринимательства в Подмосковье, в этом году институту уполномоченного исполняется уже пять лет. Динамика, с моей точки зрения, достаточно положительная - больше (чем на – ред.) 30% выросло количество субъектов разных - малых, средних, крупных. Их сегодня у нас порядка 337 тысяч», - сказал Головнев.

Он отметил, что целью работы уполномоченного является защита прав и законных интересов предпринимателей Московской области.

«Это в первую очередь, конечно, работа с обращениями субъектов предпринимательской деятельности. Это участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности. Конечно же, это взаимодействие со всеми общественными организациями», - добавил Головнев.

Как отмечается в презентации к выступлению, в 2014 году численность субъектов предпринимательства в Московской области составляла практически 258 тысяч.

Также в материале отмечается, что свыше 6 тысяч обращений поступило к уполномоченному за пять лет.