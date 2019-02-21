РИАМО - 21 фев. В развитие новой Москвы за три года планируется привлечь 465 миллиардов рублей инвестиций, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Инвестиционный потенциал новой Москвы определяется масштабами уже утвержденных и запланированных объектов. В частности, в 2019 – 2021 годах планируется построить более 139 километров дорог, 8,29 миллиона квадратных метров недвижимости, 31 детский сад и 27 школ, 20 объектов здравоохранения, 13 пожарных депо», – заявил глава департамента Владимир Жидкин.

Он пояснил, что основным вектором развития Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) на ближайшие годы станет создание полноценной городской среды.

«Мы сконцентрированы на строительстве коммерческих площадей и создании рабочих мест. Разрешений на строительство жилья выдано уже достаточно», – пояснил он.

Жидкин уточнил, что уже строится около 18 миллионов квадратных метров жилья. Всего в ТиНАО по действующим правилам землепользования и застройки можно возвести около 54 миллионов «квадратов» недвижимости, примерно две трети из них – нежилые объекты.