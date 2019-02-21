РИАМО – 21 фев. Глава Химок Дмитрий Волошин передал ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Цветковой поздравление от президента страны, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С большим удовольствием поздравил с 90-летием ветерана ВОВ, труженика тыла Клавдию Сергеевну Цветкову. Передал поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина. Спасибо Клавдии Сергеевне и ее сестре Галине Сергеевне Рогожкиной за теплый прием и добрые слова», – отметил Волошин.

После войны женщина жила в Химках, работала в депо «Ховрино».

«Несмотря на почтенный возраст, ветеран Великой Отечественной войны с удовольствием вспоминает годы молодости и рассказывает военные истории», – уточняется в материале.

В настоящее время в городском округе реализуется около 100 мер социальной поддержки людей пожилого возраста (на федеральном, региональном, местном уровне).

«В парках и скверах и домах культуры городского округа для людей старшего поколения проводятся занятия по танцам, организован кружок любителей скандинавской ходьбы, проводятся мастер-классы, спартакиады», – заключается в пресс-релизе.