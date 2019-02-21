РИАМО - 21 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли в работе ООО ПК «Фабрика птицы» из Солнечногорска нарушения, за что фирма заплатит штраф, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В феврале ведомство проверило в Солнечногорске ООО ПК «Фабрика птицы», основным видом деятельности которого является производство и консервирование мяса птицы, на соблюдение требований ветеринарного законодательства РФ.

«В результате проверки управление Россельхознадзора выявило нарушения требований технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции», в числе которых: не ведется контроль показателей влажностного режима хранения сырья для производства консервов; <…> не предоставлена документация (акты выполненных работ) по дезинфекции всех холодильных камер», – отмечается в сообщении.

В феврале 2019 года за нарушения требований технического регламента Таможенного Союза ООО ПК «Фабрика птицы» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.