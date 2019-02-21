РИАМО – 21 фев. За неделю в Госадмтехнадзор поступило 25 благодарностей от жителей Подмосковья, больше всего работу инспекторов хвалили жители Щелкова, с начала 2019 года в адрес сотрудников Госадмтехнадзора поступило 130 благодарностей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За минувшую неделю в Госадмтехнадзор Московской области направлено 25 благодарностей за работу инспекторов в борьбе за чистоту, порядок и благоустройство в регионе. В том числе на портал «Добродел» по курируемым категориям – 12 благодарственных откликов», – говорится в сообщении.

Высокое качество работы инспекторов ведомства отметили жители городских округов Щелково и Солнечногорск, Серпухова, Королева, Домодедова.

«Всего с начала 2019 года в Госадмтехнадзор поступило 130 благодарностей и наибольшее количество – из городского округа Щелково и Раменского района», – уточняется в материале.

Так, например, житель Егорьевска поблагодарил сотрудников 19-го территориального отдела за содействие в своевременной очистке от снега тротуара по улице Сосновая, из Балашихи пришла благодарность за уборку от снега в микрорайоне Саввино на улице 1-го Мая.