РИАМО - 21 фев. Московский метрополитен начал бесплатно раздавать горячий чай пассажирам возле станции «Комсомольская» Кольцевой линии, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичной подземки.

Вторая локация с раздачей чая будет работать в четверг и еще три дня до 24 февраля включительно с 08:00 до 19:00 в период закрытия участка Сокольнической линии.

«С первого дня закрытия мы раздаем чай пассажирам на станции «Локомотив» Московского центрального кольца. За пять дней чаем угостились более 4 тысяч пассажиров. В связи с ухудшением погоды мы приняли решение добавить еще одну точку и раздавать горячий напиток на станции «Комсомольская»», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Московский метрополитен делает все, чтобы пассажиры комфортно чувствовали себя в пути. Для них работают компенсационные автобусы, повсюду организовано информирование, на станциях дежурят сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогают построить верный маршрут, и установлены мобильные кассы, где можно быстро купить билет еще до входа на станцию.

«По просьбе департамента строительства Москвы с 16 по 24 февраля включительно временно закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии. Закрытие станций связано с важным этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, который будет проходить под станцией «Сокольники». По строительным нормам, такие работы требуют временного прекращения движения поездов. В обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 5:30 утра», - заключил сотрудник пресс-службы.