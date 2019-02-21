РИАМО - 21 фев. Пожар произошел в квартире дома по Новому шоссе в Ленинском районе Подмосковья, на месте работают три единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:04 21 февраля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, Новое шоссе, дом 81», — говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек.

Дальнейшая информация уточняется.

За минувшие сутки в Московской области произошло 36 пожаров.