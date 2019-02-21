РИАМО - 21 фев. Проводимая в Подмосковье с 2014 года административная реформа привела к сокращению количества муниципальных образований в регионе с 360 до 148, сообщил в ходе заседания Мособлдумы в четверг председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«В ходе преобразования с 2014 года количество муниципальных образований Московской области сократилось с 360 до 148. Депутатский корпус держит это вопрос и процесс на постоянном контроле, принимая участие в тематических, публичных слушаниях и других мероприятиях в своих избирательных округах, отслеживая ситуацию на местах», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что депутаты Мособлдумы тесно взаимодействуют с жителями каждого муниципального образования, где проходит административная реформа.

«В 2018 году в Московской области продолжается работа по совершенствованию территориальных органов местного самоуправления. К городскому округу Серпухов присоединен Серпуховской муниципальный район. Принят ряд областных законов по преобразованию Дмитровского, Можайского, Ногинского, Талдомского, Солнечногорского и Щелковского районов», - напомнил Брынцалов.