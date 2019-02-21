РИАМО – 21 фев. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки о борьбе с организованной преступностью, которые позволят привлекать к уголовной ответственности главарей ОПГ по факту их высших иерархических позиций в преступном мире, сообщает Федеральное агентство новостей.
Соответствующие поправки по инициативе президента РФ Владимира Путина планируют внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Он добавил, что предложенный президентом законодательный механизм позволит привлекать к уголовной ответственности главарей ОПГ по факту их высших иерархических позиций в преступном мире.
В свою очередь полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх отметил, что законопроект предполагает ужесточение ответственности за создание, координацию или участие лиц в преступной организации. За такую деятельность предлагают ввести сроки лишения свободы от 12 до 20 лет и штрафы до 5 миллионов рублей.
«Эти меры усилят ответственность как для главарей, так и для рядовых членов банд», — добавил спикер.
Володин считает, что поправки в УПК существенно повысят эффективность работы правоохранительных органов в сфере борьбы с ОПГ.
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