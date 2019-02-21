РИАМО - 21 фев. В столицу пришло кратковременное похолодание, его пик придется на 22 февраля, в выходные температура вновь начнет повышаться, и в начале новой недели снова будет около 0 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Потепление в Москве временно закончилось. В начале ночи на четверг в городе еще сохранялась положительная температура, но к утру подморозило. Днем максимальная температура составит минус 2 градуса, а к ночи столбики термометров понизятся до минус 9. На северо-западе и в центре России усилятся порывы ветра – они будут достигать 15-17 метров в секунду.

«Пик похолодания, которым и вызвана штормовая погода, придется на пятницу: в Москве даже днем не выше минус 8 градусов, что на 4 градуса холоднее февральского климата», — говорится в сообщении.

Однако в выходные температура начнет повышаться. В начале новой недели в полуденные часы вновь будет около 0 градусов.