РИАМО – 21 фев. Банк России установил на пятницу, 22 февраля, официальный курс европейской валюты к рублю, который снизился на 38,53 копеек и достиг показателя в 74,2963 рубля, передает в четверг Газета.ru.

«Согласно данным ЦБ, курс доллара составит 65,54 рубля, уменьшившись на 31,67 копеек. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 34,8 копейки и составила 69,48 рубля», – отмечается в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что рубль растет к евро.