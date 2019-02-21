РИАМО - 21 фев. Проект продления Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Лианозово» до станции «Физтех» разработан и направлен на публичные слушания для обсуждения с жителями столичного района Северный, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новая станция метро «Физтех» по проекту расположится вблизи строящегося комплекса Московского физико-технического института. Она будет продолжением Люблинско-Дмитровской линии и выйдет за МКАД. Сооружение участка метро от «Лианозово» в поселок Северный улучшит транспортное обслуживание, и позволит жителям прилегающих территорий сократить время в пути», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, участок «салатовой» ветки метро будет проходить вдоль Дмитровского шоссе, его протяженность составит 3,1 километра. Ввод нового участка метро позволит перевозить до 60 тысяч пассажиров в сутки.

«Строительство участка метро в поселок Северный снизит автомобильный трафик на Дмитровском шоссе и прилегающих улицах города. Движение наземного пассажирского транспорта к конечной станции метрополитена будет реорганизовано, на выходе из метро будут обустроены перехватывающие парковки», – пояснила Княжевская.

По мнению специалистов, продление метро способствует улучшению экологической ситуации в районах на 15-20% за счет снижения интенсивности движения наземного транспорта по Дмитровскому шоссе, улицам Широкая и Череповецкая.

«О продлении «салатовой» ветки ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Учитывая темпы развития района, увеличение населения и рост количества работающих на территории в ближайшие годы здесь планируются три новые станции – «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Они призваны обеспечить транспортное обслуживание проектируемого Международного научно-образовательного кластера «Физтех-ХХI», Технопарка МФТИ, планируемого к размещению в районе Северный», – заключила Княжевская.