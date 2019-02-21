РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. Около 80 дворников убирают снег на дворовых территориях в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, также к уборке привлекли семь единиц техники, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Снова подмораживает, снег вновь засыпает землю. Сегодня (21 февраля – ред.) опять с рассветом 76 дворников и семь единиц техники МУП «СЕЗ» начали нести свою трудовую вахту, очищая от снега дворы многоквартирных домов в микрорайоне Климовск», – говорится в сообщении.

Снег сгребают в отвалы, кучи, затем его погрузят в машины и вывезут на специально определенное для складирования место.