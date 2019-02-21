РИАМО - 21 фев. В Подмосковье перед 23 февраля проводится масштабная работа по благоустройству и наведению порядка на территории воинских монументов, памятников и захоронений, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Выполняется благоустройство, локальный ремонт, очистка от снега и наледи как непосредственно мемориалов, так и прилегающей к ним территорий, в том числе подходов», – сказал Пестов.

Он подчеркнул, что контроль за тем, чтобы территории воинских памятников содержались в надлежащем состоянии, осуществляют специалисты Государственного административно-технического надзора.

В настоящее время Госадмтехнадзора Московской области, при поддержке общественных организаций «Молодая гвардия», «Юнармия» и Российского военно-исторического общества, проводит операцию «Мемориал».

«В ходе этой операции в целом по области уже комплексно проверено состояние 100 крупных мемориалов. По всем выявленным нарушениям были выданы предписания на устранение, которые должны быть выполнены до 23 февраля», – заключил вице-губернатор.