РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. Жители подмосковного Подольска смогут принять участие в шестом курсе школы футбольного арбитра, для этого до 15 марта необходимо оставить заявку, говорится в сообщении пресс-службы ФК «Витязь».

«В Подольске в марте откроется VI курс школы арбитра, в рамках которой все желающие смогут взглянуть на футбол с другой стороны, связать с ним свое хобби или начать настоящую карьеру. Для участия нужно будет отправить заявку до 15 марта, а 16 марта уже приступать к занятиям в школе футбольного арбитра. Занятия бесплатные. Пройдя курс и сдав теоретический зачет, можно будет получить возможность на практике попробовать себя в роли настоящего судьи», – говорится в сообщении.

Записаться на курс можно любым удобным способом: в группе «Школа футбольного арбитра в Подольске» в соцсети «ВКонтакте», с помощью онлайн-формы на сайте,или по телефону: 8(905)768-70-05.

Обучение будет состоять из шести практических занятий, теоретического и практического экзаменов на настоящем футбольном турнире. Занятия проходят в выходные дни в пресс-центре стадиона «Труд» в современном, интересном интерактивном формате.

По итогам курса каждый выпускник получит сертификат об окончании обучения, который позволит судить матчи городских соревнований и пойти дальше – в федерацию футбола Московской области.

«Базовый курс школы футбольного арбитра пройдет в Подольске уже в шестой раз. За четыре года слушателями курсов стали более 70 человек, многие из которых сегодня судят различные турниры Подольской федерации футбола и даже чемпионаты Московской области и первенства России, проводимые федерацией футбола Московской области», – отмечается в материале.