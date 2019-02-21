РИАМО - 21 фев. В аварии с участием фуры и автобуса в новой Москве пострадали три пассажира автобуса, причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

На Варшавском шоссе в районе поселка Курилово столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Всего пострадали семь человек.

«Сегодня около 12:00 на Варшавском шоссе в районе поселка Курилово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса МЦ1 и грузового автомобиля. В результате случившегося в городском транспорте незначительные травмы получили три человека, они обратились за медицинской помощью», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.