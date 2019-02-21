РИАМО - 21 фев. В рамках первой очереди зоны развития ВДНХ, получившей общее название «Парк знаний», введен в эксплуатацию образовательный комплекс «Техноград», говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Комплекс, расположившийся на площади 6 гектаров, отвечает задачам комплексной реконструкции и обновления ВДНХ. При его проектировании и строительстве сохранены взрослые деревья, а территория благоустроена.

«Техноград» пополнил «Парк знаний» вслед за «Макетом Москвы» и павильоном «Умный город». Это инновационный центр, где расположилось полсотни мастерских, в которых установлено почти 3 тысячи единиц современного профессионального оборудования. Здесь юные москвичи могут попробовать свои силы в наиболее востребованных профессиях будущего», – объяснил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В «Технограде» построены три новых павильона однотипной объемно-планировочной структуры. В них размещены выставочные пространства, разделенные на тематические залы, и конференц-зал.

Кроме того, отремонтированы и реконструированы находившиеся на территории строения: павильон 63 «Обслуживание сельхозтехники», здания столовой и конюшни, водонапорная башня, бывшая конюшня, административное здание. Старые постройки вписаны в современный архитектурный пейзаж.

«Техноград» стал одним из шести объектов культуры, появившихся на карте Москвы в минувшем году. Это хороший показатель, поскольку изначально был запланирован ввод только четырех отраслевых объектов», – подчеркнул Левкин.

Помимо образовательного комплекса на ВДНХ за счет средств городского бюджета были введены вторая очередь театра «Et Cetera», детская музыкальная школа на 300 мест в Вешняках, центр культуры и искусств «Щукино», а также концертный зал филармонической музыки «Зарядье».

«За счет привлеченных средств инвесторов построен культурно-деловой центр площадью 2,7 тысячи квадратных метров во 2-м микрорайоне Лианозово на северо-востоке столицы. Задача обеспечения жилых кварталов объектами социальной инфраструктуры была поставлена мэром Москвы Сергеем Собяниным и она успешно выполняется», – заключил руководитель департамента.