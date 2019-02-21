РИАМО - 21 фев. Мужчина зарезал своего собутыльника в ходе пьяной ссоры в СНТ «Севастополь» городского округа Ступино, он задержан полицейскими, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 19 февраля в 01:36 в СНТ «Севастополь» села Щапово городского округа Ступино с проникающим ножевым ранением брюшной полости обнаружен труп мужчины 1973 года рождения, зарегистрированного в Егорьевске.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Ступину ГСУ СК России по Московской области москвич 1968 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».