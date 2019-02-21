РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. Активисты подмосковного Подольска помогли собрать порядка 390 тысяч долларов на лечение тяжелобольного Артема Пронина, который страдает от редкой болезни Канавана, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из активистов Надежда Разумовская.

Болезнь Канавана – наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением нервных клеток мозга.

«Мы с инициативной группой (в числе которой и активисты Подольска – ред.) пытаемся помочь подольскому малышу Пронину со смертельным диагнозом. Сейчас проводится сверхсрочный сбор на его лечение. В частности, мы помогаем с распространением информацией и, как можем, материально. Помимо этого, в Подольске проводились благотворительные игры и мероприятия. Были ярмарки», – сказала Разумовская.

Она добавила, что также неравнодушные люди перечисляют свои средства в помощь малышу. По состоянию на 19 февраля 2019 года (по курсу 66,05 рубля за 1 доллар) удалось собрать около 390 тысяч долларов.

«Сбор проводится для разработки индивидуального генного продукта для лечения Пронина. Общая сумма необходима в размере 800 тысяч долларов. В настоящее время осталось собрать свыше 410 тысяч долларов», – отметила Разумовская.

О том, как помочь мальчику, все желающие могут узнать на официальной странице сбора в социальной сети «ВКонтакте».