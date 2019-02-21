РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции подмосковного Клина провели рейд, в ходе которого посетили условно осужденных несовершеннолетних жителей городского округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – предупреждение повторных преступлений со стороны лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Клин совместно с заинтересованными ведомствами в рамках оперативно-профилактической операции «Условник» посетили подростков, условно осужденных за совершение правонарушений», – говорится в сообщении.

Полицейские проверили, проживают ли подучетники по месту прописки, как ведут себя в семье, а также изучили жилищно-бытовые условия, общее санитарное состояние жилых помещений, наличие продуктов питания, сезонной одежды для несовершеннолетних.

С законными представителями и детьми проведены профилактические беседы о недопустимости рецидивных правонарушений и преступлений, о ведении здорового образа жизни, о соблюдении обязанностей, установленных приговором суда.

В ходе рейда повторных правонарушений со стороны подконтрольных несовершеннолетних выявлено не было.