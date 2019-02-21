РИАМО - 21 фев. Более 20 заявок будет подано от Подмосковья на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году, сообщил в четверг министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В четверг в доме правительства Московской области проходит пленарное заседание, приуроченное ко старту Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года. Мероприятие открыли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас всего 73 города в Московской области, (среди них – ред.) 53 малых, 22 исторических поселения. Все коллеги обсуждают вопросы подготовки. Но мы точно знаем про 22 заявки, которые будут подаваться. Они уже прошли общественное обсуждение. Прием заявок идет до 1 апреля», - сказал Хайкин.

Он отметил, что участниками конкурса станут Шаховская, Звездный городок, Ивантеевка. Жители наиболее заинтересованы в создании комфортных общественных пространств - скейт-парков, воркаут-площадок, хотя благоустройство должно носить комплексный характер.

Цель конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни. Впервые конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях провели в 2018 году. От Подмосковья победителями стали Коломна, Зарайск, Дубна и Сергиев Посад.