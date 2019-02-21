РИАМО – 21 фев. Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался на блокировку одного из своих стихотворений, рассказывающего «о прелестях эпохи неолита», сообщает Газета.ru.

Об этом он написал на своей странице в Instagram. На фотографии рядом с исполнителем стоит полупустая бутылка водки. Речь идет о стихотворении, посвященном массовой драке со стрельбой у московского кафе «Неолит», которая произошла 14 февраля.

«Стишок мой заблокировали быстро, / О прелестях эпохи неолита. / Сижу грущу и стопочка налита, / Ведь чувства оскорбили атеиста», – написал Шнуров.

Певец в стихах высмеял массовую драку у кафе «Неолит» в Москве и последовавшую за ней встречу замглавы правительства Чечни и посла Азербайджана.

В комментариях подписчики артиста сокрушаются о том, что не успели прочесть заблокированный «стишок».