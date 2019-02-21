РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. В подмосковных Люберцах открыли благотворительный сбор для помощи больному лейкозом сотруднику 2-й пожарно-спасательной части (ПСЧ) 8-го отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области (ОФПС) Константину Тихонову, сообщается в официальном письме начальника ФГКУ ОФПС №8 по Московской области Александра Панова, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Люберцах».

«Нашему боевому товарищу, помощнику начальника караула ПСЧ-2 ФГКУ ОФПС №8 по Московской области, старшему прапорщику внутренней службы Тихонову Константину Викторовичу, требуется помощь. Константину врачи поставили диагноз «острый лейкоз». Прошу не остаться в стороне и помочь нашему коллеге», – говорится в сообщении.

Реквизиты счета для помощи Тихонову: номер банковой карты – 4276400066672149. Владелец карты: Тихонов Константин Викторович. Банк получателя: ПАО Сбербанк Доп.офис N9040/01226. Номер счета: 40817810640007961449. ИНН: 7707083893. КПП: 773643002. БИК: 04452522. К/сч: 30101810400000000225. Получатель: Тихонов Константин Викторович.