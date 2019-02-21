РИАМО – 21 фев. Жители подмосковного Дзержинского 13 апреля напишут «Тотальный диктант» в гимназии №4, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

«Тринадцатого апреля в Дзержинском состоится «Тотальный диктант». Он пройдет на базе гимназии №4», – сказал сотрудник.

Заявки на участие в «Тотальном диктанте» будет принимать руководитель городского методического объединения учителей русского языка и литературы Наталья Стрельцова. Планируется, что в акции примут участие порядка 120 человек.

Автором «Тотального диктанта – 2019» стал писатель Павел Басинский. Диктант поделят на четыре части, которые связаны между собой.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.