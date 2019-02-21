РИАМО - 21 фев. Строители приступили к работам по внутренней отделке квартир в жилом доме на улице Коминтерна, владение 12, в районе Бабушкинский на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства города.

«Участникам программы реновации гарантируются квартиры с чистовой отделкой комфорткласса, не требующей проведения дополнительных ремонтных работ. Общая площадь квартир составляет 7365 квадратных метров. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В ходе нового этапа работ стены в комнатах будут оклеены флизелиновыми обоями под покраску, потолки окрашены, на полу в санузлах, на балконах и лоджиях, в зоне кухонь и прихожих будет уложен керамогранит светлых оттенков, а в комнатах - ламинат не ниже 32 класса.

В квартирах будет установлена вся необходимая сантехника: ванна, унитаз, раковина, полотенцесушитель. Кухню оборудуют плитой и мойкой, а также керамическим фартуком по всей длине рабочей зоны. В квартирах установят стеклопакеты с москитной сеткой, шпонированные межкомнатные двери. Металлические входные двери утеплят.

В каждом подъезде предусмотрены грузовой и пассажирский лифты, на первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения, например, магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, улучшенная отделка предполагает использование только качественных и современных материалов. Комфортно жить в такой квартире можно и без дополнительного ремонта, а светлые тона стен, покрытия пола, нейтральные элементы дизайна интерьера позволят жильцам легко адаптировать отделку по своему вкусу», - добавил Бочкарев.