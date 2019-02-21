РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. В подмосковном Подольске сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций из-за снегопада начали работать в усиленном режиме, задействовано 60 единиц техники и более 550 рабочих, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Во время снегопада (21 февраля – ред.) сотрудники управляющих компаний и подрядных организаций, занимающихся содержанием дворовых территорий в горокруге Подольск, работают в усиленном режиме. В механизированной уборке дворов задействовано 60 единиц техники, также очищают территории от снега более 550 рабочих», – говорится в сообщении.

Ответственность за своевременную уборку дворов несут 36 управляющих компаний, из которых 11 – муниципальных, 24 – частных и одно государственное унитарное предприятие. Всего на территории округа находится 1 988 многоквартирных жилых домов, которые образуют 500 дворовых территорий.