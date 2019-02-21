РИАМО - 21 фев. Оттепель вернется в Подмосковье и Москву 24 февраля после кратковременного похолодания, в начале новой недели потеплеет до плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В ночь на воскресенье небольшой снег, минимальная температура - минус 8-6 градусов в Москве, минус 11-6 градусов по области. Днем небольшие осадки, западный ветер в теплом секторе очередного циклона повысит температуру до 0 - плюс 2 градусов в Москве и до минус 2 – плюс 3 градусов по области. В начале следующей недели влияние циклона сохранится: будет облачно с осадками. В понедельник ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем минус 1 – плюс 4 градуса, во вторник в течение суток минус 3 – плюс 2», — говорится в сообщении.

До этого 22 февраля ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночью пройдет снег, местами ожидается метель, температура в Москве составит минус 12-10, в Подмосковье – минус 15-10 градусов. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами метель, максимальная температура всего лишь минус 10-8 градусов в столице, и минус 12-7 градусов по области.

В ночь на 23 февраля будет без осадков, в Москве столбики термометров опустятся до минус 14-12 градусов, в центре города будет минус 10-8 градусов, в Подмосковье – минус 17-12 градусов, порывы ветра местами еще будут достигать 15 метров в секунду. Днем пройдет небольшой снег, в столице будет минус 7-5 градусов, в области – минус 9-4 градуса.

Синоптики: Теплый февраль не означает скорого наступления весны в Москве>>