РИАМО - 21 фев. Пресненский суд Москвы взыскал более 600 тысяч рублей с российского представительства Apple из-за неисправности телефонов в 2018 и 2019 годах, сообщается на официальном сайте суда.

«Пресненский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования к ООО «Эппл Рус» о защите прав потребителей: истцы просили суд взыскать в свою пользу стоимость неисправных телефонов, а также компенсацию морального вреда, судебные и иные понесенные расходы. Всего в 2018 году судом были удовлетворены восемь исков потребителей и взысканы денежные средства на общую сумму более 450 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также 2019 году вынесены три решения о частичном удовлетворении исковых требований и взыскано суммарно более 212 тысяч рублей, 10 исков находится в производстве суда.

В ходе судебных разбирательств установлено, что истцами были приобретены телефоны, например, Apple iPhone 6 plus 64Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Apple iPhone 6S 64Gb и Apple iPhone 6S 16Gb и др. Гарантийный срок на товар установлен производителем в пределах одного года, при этом срок службы названных устройств составляет пять лет.

«Заявители отмечали, что смартфоны перестали работать за пределами гарантийного срока, но в пределах срока службы. В качестве примеров неисправностей потребители указали: «периодически не включается и не заряжается», «смартфон перестал работать», - подчеркивается в материале.