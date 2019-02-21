РИАМО - 21 фев. В подмосковном Сергиевом Посаде 27 февраля пройдет конкурс на звание лучшего молодого сварщика района, призеры получат гранты от Загорского трубного завода, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

27 февраля в Сергиевом Посаде состоится конкурс на звание лучшего молодого сварщика муниципального района TubeSkills. Мероприятие пройдет на площадке Сергиево-Посадского колледжа, его организатором выступает Загорский трубный завод.

«Только тесное взаимодействие работодателя и образовательных учреждений позволяет выстраивать современные модели профессионального обучения. Мы впервые проводим данное мероприятие в регионе. Уверена, оно поможет выявить лучших в своем деле студентов. На конкурсе участники продемонстрируют не только мастерство сварки, но и сразятся в теоретических знаниях», - отметила Забралова.

Конкурс проводится в рамках реализации программы #стануметаллургом, цель которой подготовить и трудоустроить молодых специалистов из Сергиево-Посадского областного колледжа в Загорский трубный завод.

«Реалии показывают, что сегодня главным качеством образовательного учреждения является мобильность и разработка учебных планов по запросу работодателя. Надо ориентироваться на заказчика, которым является бизнес. В рамках программы #стануметаллургом мы вместе с работодателем двигаемся в эту сторону. Уже в этом году мы расширили набор в группы сварщиков вдва раза», - отметила директор Сергиево-Посадского колледжа Галина Носырева.

Как добавил заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Загорского трубного завода Игорь Гусенков, вопрос воспитания молодых кадров в регионе, где базируется компания, – сегодня главнейший приоритет кадровой политики, а конкурс TubeSkills помогает поднять престижность профессии и найти лучших специалистов в свою команду.

Призеры конкурса получат от Загорского трубного завода гранты в размере 30, 20 и 10 тысяч рублей.