РИАМО - 21 фев. В подмосковном Жуковском планируют установить памятник легендарному самолету Ту-144, поддержку проекту окажут региональные власти, сказал в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг в ходе награждения в преддверии Дня защитника Отечества летчик-испытатель 1-го класса летно-испытательного центра Летно-исследовательского института имени М.М. Громова Михаил Павленко попросил губернатора Московской области оказать поддержку в установке памятника легендарному самолету ТУ-144. В поддержку проекта в городе собрано около 15 тысяч подписей.

«Мы обязательно поддержим жителей, найдем дополнительные источники, ресурсы, деньги, чтобы то, что объединяет жителей, нашло достойное место. Мы благодарны жителям Жуковского и обязательно вместе сделаем это достойное дело», - сказал Воробьев.

Павленко получил знак «За заслуги перед Московской областью» III степени.

50 лет назад сверхзвуковой Ту-144 совершил полет со скоростью 2,5 тысячи километров в час. Советский чудо-лайнер сделал это первым в мире из всех существовавших на то время пассажирских самолетов.