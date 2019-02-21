РИАМО - 21 фев. В Подмосковье и Москве на 22 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 20 метров в секунду и метели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 33 часа.

Такой же уровень погодной опасности объявили практически на всей территории Центрального федерального округа, кроме Брянской и Тульской областей.

В Московском регионе 22 февраля будет облачно с прояснениями, пройдет снег, местами умеренный, ожидаются метель и гололедица. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит минус 12-10 градусов, днем — минус 10-8.

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