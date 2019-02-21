РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 фев. Оперативное мероприятие, направленное на повышение безопасности пешеходов, проведут в подмосковном Красногорске инспекторы 11-го батальона 1-го полка ДПС (Северный) ГИБДД Главного управления МВД России по Подмосковью, говорится в сообщении пресс-службы батальона.

«В целях повышения уровня безопасности движения пешеходов, особенно в местах расположения школьных и дошкольных образовательных учреждений, а также профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД) в период с 24 февраля по 4 марта проводится специальное мероприятие «Пешеход», – говорится в сообщении.

Основными задачами операции является усиление профилактической работы и надзора за неукоснительным соблюдением пешеходами и водителями ПДД в зоне пешеходных переходов и в местах их интенсивного движения, а также проверка организации дорожного движения на пешеходных переходах, в том числе в местах расположения остановок общественного транспорта, контроля по обустройству этих объектов в соответствии с требованиями ГОСТ.

Несчастный случай произошел 19 февраля на 1 километре Ильинского шоссе в подмосковном Красногорске. Водитель автомобиля Toyota Highlander совершил наезд на пешехода. Водитель двигался в сторону автодороги М-9 «Балтия», а 29-летний местный житель пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода при наличии регулируемого перехода в зоне видимости. Пешеход получил травмы.

На территории подмосковного Красногорска 11-й батальон 1-го полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистраль М-9 «Балтия».