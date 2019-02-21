РИАМО - 21 фев. Власти Москвы выставят на аукционы шесть земельных участков для строительства объектов различного назначения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании согласилась с предоставлением шести земельных участков для строительства объектов различного назначения», – говорится в сообщении.

На земельном участке площадью 0,56 гектара в Зеленограде на территории промзоны «Малино» планируется строительство офисно-складского комплекса общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров. В состав его наземной части войдут помещения под деловое управление площадью 4,5 тысячи квадратных метров и склады площадью 5 тысяч квадратных метров.

Производственно-складской объект площадью 6 тысяч квадратных метров намерены построить на участке площадью 0,32 гектара на улице Нарвская, владение 2А (САО).

На улице Десантной (ЗАО) на участке площадью 1,14 гектара планируется построить производственную базу площадью 13,7 тысячи квадратных метров. Гараж с автосервисом общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров планируется построить в промзоне «Солнечная», корпус 2 (ЗАО). Площадь земельного участка составляет 0,51 гектара.

Торгово-бытовой объект площадью 5,6 тысячи квадратных метров намерены возвести на улице Авиаторов, рядом с владением 11, участок №1 (ЗАО). Наземная площадь комплекса составит 3,4 тысячи квадратных метров. Площадь земельного участка равна 0,27 гектара.

Спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном планируется построить в Троицке на территории микрорайона Солнечный. Площадь земельного участка составляет 1,65 гектара.