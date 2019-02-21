РИАМО - 21 фев. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для капитального строительства многоуровневой транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево - Бутово - Видное с магистральной улицей МКАД - Коммунарка - Остафьево, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Развитие транспортной инфраструктуры в новой Москве является одним из важных направлений работы столичного стройкомплекса. При строительстве новой развязки будет создан весь спектр необходимых инженерных коммуникаций при тщательном соблюдении современных норм безопасности», – отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектная документация предусматривает строительство путепровода и съезда, а также устройство дождевой канализации, линий электроснабжения, систем освещения, противопожарного водопровода. С целью повышения уровня безопасности и контроля за дорожной ситуацией будет установлена система видеонаблюдения и передачи данных, а также автоматизированная система управления дорожным движением.

«При возведении объекта предусматривается блок мероприятий по предотвращению загрязнения прилегающей территории, а по завершении строительных работ будет проведено благоустройство и возведены шумозащитные экраны. Многоуровневая транспортная развязка станет важной частью дорожной структуры города», – отметил Леонов.

Строительство развязки учитывает потенциальное развитие прилегающей дорожно-уличной сети, и в перспективе она сможет обеспечить непрерывное движение по направлению от МКАД в сторону села Остафьево, а также связать территории административно-делового центра «Коммунарка» и транспортно-пересадочного узла «Столбово» с будущей магистралью.