РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В подмосковном Подольске с последствиями снегопада борются 60 единиц техники и более 60 сотрудников, сообщается на сайте администрации горокруга.

В четверг дорожные службы Подольска перешли на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями. В течение снегопада проводятся мероприятия по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами с последующими работами по уборке снега.

«В период снегопада подрядные организации в Подольске расчищают автомобильные дороги местного значения и вывозят снег. Уборкой занимаются 60 единиц техники – девять комбинированных дорожных машин, 20 тракторов, 10 погрузчиков, 14 самосвалов для вывоза снега, шесть тракторов JCB, один грейдер, а также более 60 сотрудников подрядных организаций», – говорится в сообщении.

Для обработки дорог от наледи израсходовали 374 кубометра песко-соляной смеси. Работы продолжаются.