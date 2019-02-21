РИАМО - 21 фев. Около 137 тысяч высококвалифицированных специалистов работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье, также в регионе базируются легендарные воинские подразделения, которые знает вся страна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг губернатор вручил государственные и региональные награды в преддверии Дня защитника Отечества.

«Исторически Подмосковье составляет основу оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Это порядка 130 предприятий, на которых работают порядка 137 тысяч человек. У нас действительно уникальные кадры - это ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие», - сказал Воробьев в ходе торжественной церемонии в преддверии Дня защитника Отечества.

Он отметил, что также в регионе базируются легендарные воинские подразделения, которые знает вся страна.

«Военная служба во все времена была и остается делом государственной важности. Защита национальных интересов требует серьезной подготовки, глубоких знаний, мужества и отваги», - заключил Воробьев.