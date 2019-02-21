РИАМО – 21 фев. В подмосковных Химках провели «Урок доброты» для активистов общественных организаций, чемпион мира по стрельбе из лука и по совместительству региональный координатор проекта Михаил Диктованный рассказал присутствующим о своем пути к чемпионским медалям и о том, как в округе развивается программа «Доступная среда», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

«Урок доброты» провели по просьбе активистов общественных организаций, встреча состоялась в библиотеке муниципалитета.

«Рассказал членам общественных организаций «Союз пенсионеров Подмосковья» и Общества слепых о том, что сделано в городском округе и в масштабах всей Московской области для улучшения качества жизни людей с инвалидностью в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Единая страна – доступная среда». Даже люди с инвалидностью могут и должны вести активный образ жизни. А задача здоровых людей – помогать им», – сказал Диктованный.

Участники встречи с большим интересом рассматривали чемпионские медали, лук и стрелы спортсмена, послушали его рассказ о победах российских паралимпийских чемпионов.

При содействии Диктованного в 2018 году «Уроки доброты» были проведены для 800 тысяч школьников и студентов Подмосковья.