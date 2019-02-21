РИАМО – 21 фев. Сотрудники полиции в подмосковном Орехово-Зуеве задержали местного жителя, подозреваемого в краже телевизора, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» поступило сообщение от местного жителя о краже телевизора. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции МУ МВД задержан 23-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.