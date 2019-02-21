РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил в четверг государственные и региональные награды в преддверии Дня защитника Отечества, в частности, орден Дружбы получил депутат Мособлдумы Николай Черкасов, а благодарность президента РФ получил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников, передает корреспондент РИАМО.

«Рад вас приветствовать в доме правительства Московской области. Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества мы приглашаем в этот зал на торжественную церемонию ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотрудников силовых структур и МЧС. Сегодня здесь также присутствуют представители Северного флота. Для меня большая честь поздравить с наступающим праздником людей, которые в разные годы преданно служили Родине и сегодня оберегают покой жителей Подмосковья и всей страны. Отдельно хочу отметить ветеранов Афганистана», - сказал Воробьев, открывая церемонию.

Орден Дружбы губернатор вручил депутату Московской областной думы Николаю Черкасову, благодарность президента РФ получили министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников и бывший заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Вячеслав Юношев.

Награду Московской области - знак «За заслуги перед Московской областью» I степени получил бывший председатель Московского областного суда Василий Волошин. Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени получили руководитель Госжилинспекции Подмосковья в ранге министра – главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков, летчик-испытатель первого класса летно-испытательного центра Летно-исследовательского института имени М.М. Громова Михаил Павленко.

Знак «За доблесть и мужество» вручили заместителю командира 275-го самоходного артиллерийского полка 4-ой гвардейской Кантемировской танковой дивизии Юрию Абросимову, старшине 45-ой отдельной гвардейской Берлинской орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды инженерно-саперной бригады Сергею Золотухину, начальнику бронетанковой службы 226-ой артиллерийской бригады Виктору Буклову, заместителю командира 2-го зенитно-ракетного дивизиона по вооружению 606-ой гвардии зенитного ракетного полка (Электросталь) Ратмиру Зиборову.

Знак также получили заместитель начальника оперативного отделения штаба 4-ой дивизии противовоздушной обороны (Долгопрудный) Николай Бобров, командир большого десантного корабля «Георгий Победоносец» 121 бригады десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Андрей Жарков, командир радиотехнической боевой части тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» 43 дивизии ракетных кораблей Артем Глотов, техник группы засекреченной связи советского и российского атомного ракетного подводного крейсера специального назначения большой атомной подводной лодки «Подмосковье» Владимир Волков.

Кроме того, знак «За доблесть и мужество» вручили старшему оперуполномоченному по особо важным делам специального отряда быстрого реагирования «Булат» Алексею Жильникову, начальнику оперативно-разыскной части уголовного розыска №2 Главного управления МВД РФ по Московской области Александру Рябухину, бывшему первому заместителю руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Виктору Яцкову.

Знак преподобного Сергия Радонежского получил руководитель Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Князев, член Московского областного совета ветеранов Владимир Печенкин, атаман Хуторского казачьего общества Раменского района Центрального казачьего войска Вячеслав Коценко.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоили воспитателю Московской областной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина Сергею Ожигину.

Почетную грамоту губернатора Московской области получил старший преподаватель-начальник службы «Служебных собак» подготовки специалистов служебного собаководства Антон Фатюха. Благодарность губернатора получил начальник филиала Центрального военно-морского клинического госпиталя Евгений Балашов, а также ученик третьего класса гимназии Протвина Родион Калинин.