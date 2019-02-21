РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. Сотрудники ГИБДД показали водителям подмосковных Люберец способы установки детского автокресла и бустера, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В торговом центре «Выходной» городского округа Люберцы сотрудники ГИБДД в четверг провели акцию «Автокресло – безопасное в машине место».

«Акция была проведена с целью предупреждения ДТП с участием детей-пассажиров и пропаганды обязательного использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Во время беседы инспектор ГИБДД объяснял и показывал водителям-родителям, как правильно устанавливать автолюльку, детское автокресло или бустер, а также рассказали, где в автомобиле самое безопасное место для юного пассажира», – говорится в сообщении.

Также сотрудники Госавтоинспекции рассказали о правилах поездок для новорожденных, о том, как правильно выбрать детское кресло, о наиболее часто встречающихся ошибках при установке таких устройств, а также о трагических последствиях в случае пренебрежения правилами перевозки детей в транспортных средствах.

Автоинспекторы подарили водителям листовки, в которых указаны разновидности автокресел для детей различного возраста и иных удерживающих устройств. В листовках также рассказывается про административную ответственность за перевозку детей без специального удерживающего устройства. Юным участникам движения подарили светоотражающие наклейки.