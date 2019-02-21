РИАМО – 21 фев. Министерство имущественных отношений Московской области поддержало предложение о продлении дачной амнистии до конца года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Мособлдуме состоялось расширенное заседание комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. На заседании обсудили подготовку законодательной инициативы о продлении переходного периода, устанавливающего упрощенный порядок оформления жилых домов. Первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков в своем выступлении отметил необходимость продления дачной амнистии.

«Так, 4 августа 2018 года вступил в силу 340-ФЗ, который внес изменения в Градостроительный кодекс и ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», изменив порядок строительства и оформления домов на землях ИЖС (индивидуальное жилое строительство – ред.), ЛПХ (личное подсобное хозяйство – ред.) в границах населенных пунктов, СНТ/ДНТ (садовые и дачные некоммерческие товарищества – ред.). Эти изменения повлияли на порядок и сроки ранее продленной до 1 марта 2020 года дачной амнистии. Переходный период, предусмотренный 340-ФЗ, заканчивается 1 марта 2019 года и начинает действовать единый уведомительный порядок строительства и оформления в собственность домов», – отметил Вьюрков.

Он отметил, что по упрощенному порядку, действующему в переходный период, оформить право собственности на дом, расположенный на землях СНТ/ДНТ, можно было на основании двух документов - технического плана и правоустанавливающего документа на землю. Разрешения на строительство, уведомления не требовалось.

«С учетом сезонности пребывания в СНТ/ДНТ не все собственники успеют оформить свои права. В зимний период процесс сбора документов на такие дома значительно усложняется. Для подготовки технического плана необходимо обследование дома, но зачастую из-за погодных условий доступ к домам затруднен или невозможен», – пояснил Вьюрков.

По его словам, необходимо продлить переходный период до конца года.

«Упрощенный порядок оформления недвижимости позволит гражданам быстрее оформить свою собственность и вовлечет в налоговый оборот большее количество объектов недвижимости», – заверил Вьюрков.

По его словам, после окончания переходного периода собственникам земельных участков в СНТ/ДНТ, как и собственникам земель ИЖС и ЛПХ в границах населенных пунктов, надо будет направлять уведомления в местную администрацию о планируемом строительстве дома и об окончании строительства.

«Администрация на каждом этапе осуществляет проверку соответствия требованиям градостроительных норм и правил и выдает уведомления о соответствии или несоответствии. Регистрация права собственности будет проводиться на основании полученных уведомлений о соответствии от органа местного самоуправления и технического плана, подготовленного кадастровым инженером», – добавил Вьюрков.

Обсуждение инициативы планируется провести на заседании Мособлдумы 7 марта.