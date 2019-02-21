РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 фев. Подмосковный Королев 13 апреля присоединится к всемирной акции «Тотальный диктант-2019», сообщила «РИАМО в Королеве» координатор акции в Королеве Ирина Бутасова.

Всемирная акция по проверке грамотности в текущем году пройдет в одной тысяче городов 80 стран мира. В числе этой тысячи городов и наукоград Королев.

«По традиции, местом проведения «Тотального диктанта» в Королеве станет ИПК «Машприбор» 13 апреля в 14:00. В этом году автором текста станет Павел Басинский», – сказала Бутасова.

В начале апреля на официальном сайте «Тотального диктанта» можно будет зарегистрироваться для участия в акции, также регистрацию можно будет пройти и на странице диктанта в Королеве.

Павел Басинский – российский писатель, литературовед и литературный критик. Член Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности. Автор наиболее полной неподцензурной биографии Максима Горького, изданной в 2005 году.